Киев. Львов и Харьков формирует 2/3 открытых IT-позиций – база CleverStaff

Лидирующую позицию по количеству открытых IT-позиций в Украине предсказуемо занимает Киев, где сосредоточено 46,21% от всех предложений по трудоустройству, затем следуют Львов - 15,42% и Харьков - 12,74%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" основатель и СЕО украинской продуктовой IT-компании CleverStaff Владимир Курило со ссылкой на базу компании.

По его словам, на долю Одессы приходится 6,34% открытых вакансий, Днепра - 5,82%.

"Самые популярные вакансии во всех этих городах - front end developer, QA, devops, project manager и product manager", – сказал В.Курило.

По данным CleverStaff, на рынке труда спрос на Front End (JavaScript) разработчиков вырос в два раза, а на QA инженеров (тестировщиков) – на 67%, сейчас профи в этих направлениях - это 37% от всех открытых вакансий.

В.Курило уточнил, что в Киеве и Одессе у рекрутеров самый востребованный запрос на Java developer - 20,4% и 28,2% от всех вакансий соответственно, тогда как в Харькове работодатели чаще всего в поисках .Net developer - это 15,3% вакансий, а во Львове больше всего вакансий - 13,3% - php developer.

Глава CleverStaff добавил: если говорить об уровне специалиста - junior, middle, senior, то запросы также отличаются в зависимости от города, но лидирующую позицию занимают senior: в Киеве 60,5% вакансий нацелены на поиск senior-специалиста, в Харькове – 53,9%, во Львове - 51,2%, в Днепре - 41,2%, в Одессе - 38%. Junior-позиции чаще всего попадаются среди вакансий в Одессе - 26,3%. Вакансии для Junior-специалистов, например, в Киеве попадаются всего в 10,4% предложениях о трудоустройстве, а во Львове - в 11,9% вакансий.

Комментируя динамику спроса на IT-специалистов, В.Курило указал, что предложения о трудоустройстве для .Net, PHP, iOS разработчиков за последние два года уменьшился вдвое, для Android - втрое.

"Исходя из изменений количества вакансий в базе CleverStaff, мы можем прогнозировать, что в течение двух лет в Украине появится спрос на 7600 front end разработчиков, 7200 тестировщиков, 4600 Java разработчиков", – сказал специалист.

По его мнению, частные IT-курсы своевременно реагируют на изменения потребностей на рынке труда, потому что на непопулярные курсы просто не удается набрать группу. "А вот вузам нужно скорее привести свои программы обучения в соответствие современным технологическим тенденциям и запросу рынка, так как еще на многих факультетах преподают устаревшие или теряющие популярность технологии", – считает он.

Компания CleverStaff создана в 2014 году в Одессе. С 2016 года главный офис компании переехал в Киеве, сейчас ее штат насчитывает около 45 специалистов. Основной продукт – система для подбора персонала с оптимизацией ключевых процессов рекрутинга.

По данным компании, ее продуктом пользуются более чем в 30 странах, в том числе в 2018 году более 240 компаний стали новыми потребителями, а общее число пользователей достигло 5285. Среди них есть как специализированные рекрутинговые агентства, так и такие компании, как Avon Products, "УкрНафта", Smart Solutions, JoinUp, Lactalis Group, ProZorro, "Укрзализныця", Минэкономразвития.