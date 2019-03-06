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15:53 06.03.2019

В Департаменте киберполиции выступают за изучение в украинских школах кибергигиены

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В Департаменте киберполиции выступают за изучение в украинских школах кибергигиены

Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк высказывается за необходимость изучения в школах кибергигиены.

"Как только мы начнем учить граждан элементарным правилам кибербезопасности, я думаю, и на государственном уровне начнут в школах вводить обязательные занятия по кибергигиене", - сказал С.Демедюк на брифинге в среду в Киеве, презентуя социальную кампанию по кибербезопасности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", журналистам презентовали два видеоролика о правилах защиты информации от взлома и безопасного шопинга в Интернете.

По словам С.Демедюка, видеоролики будут демонстрироваться на телевидении и распространяться в соцсетях.

Кроме того, отметил начальник Департамента киберполиции, буклеты "5 правил защиты информации от взлома в Интернете" и "5 правил безопасного шопинга в Интернете" будут бесплатно распространяться в учебных заведениях.

Социальная кампания по кибербезопасности проходит при поддержке ОБСЕ.

Теги: #правила #кибербезопасность #киберполиция #школы
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