Телеком

15:24 06.03.2019

Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс 5 радиочастот и 9 цифровых программ регионального вещания

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Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс 5 радиочастот и 9 цифровых программ регионального вещания

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выставит на конкурс пять радиочастот и девять цифровых программ для регионального вещания в мультиплексе МХ-5, сообщается на сайте регулятора.

На конкурс выставлены две частоты в Закарпатской области (в Рахове и Хусте), три частоты в Харьковской области (в Гороховатке, Зачепиловке и Краснограде). Объем вещания - 24 часа в сутки, мощность передатчика - 0,1 кВт.

В этом конкурсе Нацсовет предусматривает экспериментальные дополнительные условия: в требованиях к программной концепции определено: не менее 5% общего объема должны составлять передачи и/или музыкальные произведения военно-патриотической тематики, в частности, освещение деятельности ВСУ, операции ООС, деятельности ветеранов АТО и событий, происходящих на территориях, временно оккупированных и временно не подконтрольных Украине. Также разрешается ретрансляция программ только Общественного вещания и военного радио "Армия FM".

В конкурсе могут участвовать все радиостанции: общенациональные, региональные и местные.

Кроме того, на конкурс выставлены девять цифровых каналов многоканальной телесети МХ-5: по две программы - в Нижних Серогозах и Новотроицком (Херсонская обл.), по одной - в Кагарлыке (Киевская обл.), Васильевке, Геническе, Херсоне и Чаплинке (Херсонская обл.).

Конкурсные требования к программной концепции по цифровым каналам предусматривают обязательное размещение социально важных программ местной тематики; вещание без ретрансляции программ других вещателей; проведение телерадиоорганизациями информационно-рекламной кампании во время телевизионной трансляции программ по обеспечению населения средствами принятия сигналов цифрового телевещания, а также рекомендуется размещение детских передач.

Объявление о конкурсе вскоре будет опубликовано в газете "Голос Украины".

Помимо этого, Нацсовет обратится в Украинский государственный центр радиочастот с просьбой осуществить просчет свободных FM-частот в Ковеле (Волынская обл.), Белокуракино (Луганская обл.), Богодухове и Великом Бурлуке (Харьковская обл.), а также в 12 населенных пунктах Сумской области.

Кроме того, в Первомайске (Николаевская обл.) будет просчитан цифровой телеканал для местного вещания, а для временного радиовещания будет заказан просчет частот в Авдеевке (Донецкая обл.) и Станице Луганской (Луганская обл.).

Нацсовет также закажет в УГЦР просчет цифровых телеканалов для местного вещания в шести населенных пунктах Днепропетровской, Житомирской, Херсонской и Черкасской областей и для временного вещания в Светлодарске (Донецкая обл.).

Теги: #телерадиовещание #частоты #нацсовет
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