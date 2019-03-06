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12:59 06.03.2019

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

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СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения заданий по контрразведывательному обеспечению интересов государства в сфере информационной безопасности предупредили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке к избирательному процессу и его проведении.

Как сообщает пресс-центр СБУ в среду, оперативники спецслужбы установили, что кураторы из РФ наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник был администратором закрытого хакерского Интернет-форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось путем направления целевых электронных сообщений по адресам госучреждений, а также на уязвимые участки Интернет-сайтов государственных органов. По выводам специалистов, такие компьютерные вирусы применяются, в первую очередь, для блокирования деятельности информационных ресурсов через подключение к госреестрам Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых была обнаружена компьютерная техника с инсталлированным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума. В пределах начатого уголовного производства компьютерное оборудование было изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Очередные президентские выборы в Украине назначены на 31 марта.

Теги: #хакерская_атака #сбу #выборы #хакеры
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Интерфакс-Украина
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