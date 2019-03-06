ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) проводит мониторинг вещания украинских телеканалов "UA: Первый", "1+1", "112 Украина", "5 канал", "Украина", "Интер" и ICTV в прайм-тайм, сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

При выборе этих телеканалов представители ОБСЕ ориентировались на то, сколько зрителей они охватывают, в том числе территориально.

"Отслеживается баланс, соблюдение избирательного закона в отношении всех кандидатов, являются ли медиа свободными в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании различных кандидатов", - сообщает Нацсовет со ссылкой на слова представителя миссии ОБСЕ Франчески Боггери.

Во время рабочей встречи представителей миссии ОБСЕ/БДИПЧ и членов Нацсовета стороны также обсудили деятельность Независимого экспертного сонета и практики рассмотрения судебных споров по вопросам нарушения избирательного законодательства.

Нацсовет также пригласил представителей мониторинговых миссий к участию в рабочей группе Национального совета, осуществляющего надзор за ходом избирательного процесса в СМИ.

Как сообщалось, по состоянию на 5 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.