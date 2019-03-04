НОТУ увольняет исполнительного директора в связи с сокращением должности

Исполнительный директор Александр Лиев прекращает работу в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщило НОТУ на сайте в понедельник.

Как уточняется в сообщении со ссылкой на А.Лиева, роль исполнительного директора требовалась для координации действий по объединению 31 государственной телерадиокомпании в единую Общественную телерадиокомпанию.

"Планово начинается следующий этап реформы, для этого в компании уже утверждена новая структура управления, которая не предусматривает должности исполнительного директора. Собственно этим и объясняется мое увольнение" – цитируются в сообщении слова А.Лиева.

По его словам, НОТУ ждет результативный год - компания готова принять годовой план, финансирование из государственного бюджета в 2019 году на четверть больше, чем в 2018-м; ожидается рост коммерческих поступлений, а расходы на содержание ТРК значительно сократились.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания со своей стороны поблагодарил А.Лиева за добросовестный труд и отметил высокую эффективность исполнительного директора как кризисного менеджера.

Как сообщалось, НОТУ изменила организационную структуру, председатель правления будет координировать ряд структурных подразделений центральной дирекции, в том числе, работу департаментов финансов, безопасности, связей со СМИ и коммерческой деятельности НОТУ.