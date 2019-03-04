Телеком

14:43 04.03.2019

Alibaba.com и Office Depot договорились о сотрудничестве в США

1 мин читать
Alibaba.com и Office Depot договорились о сотрудничестве в США

 Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. заключил первое партнерское соглашение в США для торговой платформы в сегменте B2B Alibaba.com, договорившись о совместной работе с Office Depot Inc. - розничной сетью по продаже канцтоваров, оргтехники и офисной мебели.

Таким образом, Alibaba.com получит доступ к новому кругу клиентов - американским предприятиям малого бизнеса. Как говорится в сообщении компаний, партнерство обеспечивает Alibaba доступ к 10 млн клиентов - юридических лиц и 1,8 тыс. агентов по продажам Office Depot.

"У наших компаний общая цель - стать катализатором роста малого бизнеса, - заявил в интервью Bloomberg руководитель направления B2B Alibaba Group в Северной Америке Джон Каплан. - Если вы производите велосипеды и покупаете офисные принадлежности в Office Depot, то теперь Office Depot может открыть для вас Alibaba.com, где вы можете получить доступ к производителям необходимых компонентов для велосипедов".

По словам гендиректора Office Depot Джерри Смита, продажи малому и среднему бизнесу в США - рынок в шесть раз больше потребительского сегмента. "Сейчас компании хотят сервис одного окна, хотят проводить все закупки через одного поставщика. Они экономят время и экономят деньги", - сказал он.

Акции Office Depot подорожали на 6,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник, ADR Alibaba поднялись на 1,5%.

Теги: #соглашение #сша #интернет_продажи #alibaba
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:33 04.03.2019
Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект

Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект

08:48 04.03.2019
Более 20 человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама

Более 20 человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама

08:17 04.03.2019
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

07:35 04.03.2019
США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения под новым названием

06:28 04.03.2019
Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

Госдеп США объявил о соединении генконсульства в Иерусалиме и посольства в единую структуру с 4 марта

17:43 03.03.2019
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

17:41 03.03.2019
Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

13:08 03.03.2019
Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

08:36 03.03.2019
Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

03:29 03.03.2019
США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

Группа Kazka также отказалась от участия в "Евровидении-2019"

ПОСЛЕДНЕЕ

НОТУ увольняет исполнительного директора в связи с сокращением должности

НОТУ изменила организационную структуру на платформенно-ориентированную

Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

В МИД призывают украинцев активнее пользоваться приложением "Друг" для безопасных путешествий за границей

"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте во Львове с 5 марта

"БТС Брокер" инициировал регистрацию для обращения в Украине акций Apple

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

IT Kontrakt купила CoreValue у Insoft Capital и AVentures Capital

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА