Alibaba.com и Office Depot договорились о сотрудничестве в США

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. заключил первое партнерское соглашение в США для торговой платформы в сегменте B2B Alibaba.com, договорившись о совместной работе с Office Depot Inc. - розничной сетью по продаже канцтоваров, оргтехники и офисной мебели.

Таким образом, Alibaba.com получит доступ к новому кругу клиентов - американским предприятиям малого бизнеса. Как говорится в сообщении компаний, партнерство обеспечивает Alibaba доступ к 10 млн клиентов - юридических лиц и 1,8 тыс. агентов по продажам Office Depot.

"У наших компаний общая цель - стать катализатором роста малого бизнеса, - заявил в интервью Bloomberg руководитель направления B2B Alibaba Group в Северной Америке Джон Каплан. - Если вы производите велосипеды и покупаете офисные принадлежности в Office Depot, то теперь Office Depot может открыть для вас Alibaba.com, где вы можете получить доступ к производителям необходимых компонентов для велосипедов".

По словам гендиректора Office Depot Джерри Смита, продажи малому и среднему бизнесу в США - рынок в шесть раз больше потребительского сегмента. "Сейчас компании хотят сервис одного окна, хотят проводить все закупки через одного поставщика. Они экономят время и экономят деньги", - сказал он.

Акции Office Depot подорожали на 6,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник, ADR Alibaba поднялись на 1,5%.