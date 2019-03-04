НОТУ изменила организационную структуру на платформенно-ориентированную

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) изменила организационную структуру, председатель правления будет координировать ряд структурных подразделений центральной дирекции, в том числе работу департаментов финансов, безопасности, связей со СМИ и коммерческой деятельности НОТУ.

Как отмечается в сообщении на сайте НОТУ, в частности общественный вещатель выделил следующие платформы и зоны ответственности в своей структуре: телевидение, радио, цифровые платформы, стратегическое развитие, региональное развитие, а также бюджетирование и управление активами.

"Новая структура предусматривает распределение по принципу платформ, а не направлений вещания, как это было ранее, а также изменяет порядок работы и взаимодействия административного и творческого блоков. Надеюсь, что такая структура сделает корпоративное управление более гибким и быстрым", - комментирует изменения глава НОТУ Зураб Аласания.

Согласно новой организационной структуре, обязанности между членами правления НОТУ распределяться следующим образом: Юрий Макаров будет отвечать за платформу телевидения, Александра Кольцова - за платформу радио, Роман Винтон - за информационное вещание и цифровые платформы, Инна Гребенюк - за стратегическое развитие компании, Николай Чернотицкий - за региональное развитие, Родион Никоненко за бюджетирование и управление активами НОТУ, он также будет координировать работу планово-экономического департамента и департамента управления активами.

По новому распределению функциональных обязанностей, председатель правления НОТУ Зураб Аласания напрямую будет координировать работу нескольких структурных подразделений центральной дирекции НОТУ, а именно: департамента финансов, департамента управления персоналом, департамента безопасности и предотвращения коррупционных проявлений, департамента связей с общественностью и средствами массовой информации, департамента коммерческой деятельности, департамента сервиса, департамента организационной работы, а также будет осуществлять управление "Академией общественного вещания".

Ранее, согласно предварительной организационной структурой компании, каждый член правления НОТУ отвечал за конкретное направление вещания или развития: Роман Винтон – за общественно-политическое направление; Александра Кольцова – за развлекательноенаправление; Юрий Макаров – за просветительское направление; Инна Гребенюк – за юридическое и международное направление; Родион Никоненко – за экономическое финансовое направление и Николай Чернотицкий – за оптимизацию центральной и региональной структуры.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января 2019 года девятью голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не значился, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры", в связи с чем после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

11 февраля правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" призвало набсовет пересмотреть решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления З.Аласанией.

Позже Набсовет НОТУ отложил решение об отставке Аласании до мая.