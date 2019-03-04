Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Телеканал "Украина" (входит в Media Group Ukraine) заявляет о неоднократных попытках заглушить его сигнал, говорится в сообщении телеканала.

"Вечером в субботу, 2 марта, сигнал телеканала "Украина" снова подвергся внешнему вмешательству… С 21:01 до 21:07, а также с 21:15 и до 21:28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", - цитируется в сообщении директор департамента развития сети вещания канала Богдан Жданов.

В свою очередь директор канала Виктория Корогод обратилась к правительству и правоохранительным органам, а также в международные институты с целью привлечь внимание к подобным инцидентам со средствами массовой информации и восстановить нормальную работу СМИ в Украине.

На телеканале отмечают, что вмешательство в эфир телеканала "Украина" происходит уже не впервые.

"Так, накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны - "Главная тема. Выбор". В студии Елены Кот присутствовали руководители всех силовых ведомств - Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак, которые гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории - а это миллионы зрителей - этого так и не увидели. За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни", - отмечается в сообщении телеканала.

По данным "Украины", о проблемах с сигналом сообщали зрители практически со всех уголков страны.

Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что правоохранительные и правовые органы Украины готовы совместно противодействовать возможным кибератакам на сервер ЦИК, реестр избирателей и другие базы данных на президентских выборах.