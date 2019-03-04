Телеком

10:35 04.03.2019

Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

2 мин читать
Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Телеканал "Украина" (входит в Media Group Ukraine) заявляет о неоднократных попытках заглушить его сигнал, говорится в сообщении телеканала.

"Вечером в субботу, 2 марта, сигнал телеканала "Украина" снова подвергся внешнему вмешательству… С 21:01 до 21:07, а также с 21:15 и до 21:28 у миллионов абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала отсутствовала возможность просмотра программ телеканала", - цитируется в сообщении директор департамента развития сети вещания канала Богдан Жданов.

В свою очередь директор канала Виктория Корогод обратилась к правительству и правоохранительным органам, а также в международные институты с целью привлечь внимание к подобным инцидентам со средствами массовой информации и восстановить нормальную работу СМИ в Украине.

На телеканале отмечают, что вмешательство в эфир телеканала "Украина" происходит уже не впервые.

"Так, накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны - "Главная тема. Выбор". В студии Елены Кот присутствовали руководители всех силовых ведомств - Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак, которые гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории - а это миллионы зрителей - этого так и не увидели. За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни", - отмечается в сообщении телеканала.

По данным "Украины", о проблемах с сигналом сообщали зрители практически со всех уголков страны.

Как сообщалось, ранее СБУ заявила, что правоохранительные и правовые органы Украины готовы совместно противодействовать возможным кибератакам на сервер ЦИК, реестр избирателей и другие базы данных на президентских выборах.

Теги: #телеканал #вмешательство #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:55 04.03.2019
Юрий Бойко рассказал о пути достижения мира в Украине

Юрий Бойко рассказал о пути достижения мира в Украине

09:27 04.03.2019
Вилкул: Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства

Вилкул: Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства

08:35 04.03.2019
До 7 марта кандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах

До 7 марта кандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах

07:57 04.03.2019
Архиепископ Климент: Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется

Архиепископ Климент: Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется

07:15 04.03.2019
Украинский военный ранен на Донбассе

Украинский военный ранен на Донбассе

07:01 04.03.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Легализация социальных услуг центров реабилитации"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Легализация социальных услуг центров реабилитации"

05:04 04.03.2019
В Киверцовском районе Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

В Киверцовском районе Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

02:26 04.03.2019
Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

00:32 04.03.2019
Пожар в трехэтажном жилом доме на Подоле в Киеве ликвидирован

Пожар в трехэтажном жилом доме на Подоле в Киеве ликвидирован

23:45 03.03.2019
В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

Группа Kazka также отказалась от участия в "Евровидении-2019"

НОТУ и MARUV не подписали договор об участии певицы в Евровидении-2019

ПОСЛЕДНЕЕ

НОТУ изменила организационную структуру на платформенно-ориентированную

Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

В МИД призывают украинцев активнее пользоваться приложением "Друг" для безопасных путешествий за границей

"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте во Львове с 5 марта

"БТС Брокер" инициировал регистрацию для обращения в Украине акций Apple

Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

IT Kontrakt купила CoreValue у Insoft Capital и AVentures Capital

Группа Brunettes Shoot Blondes откажется от участия в "Евровидении-2019"

СБУ сообщает о предупреждении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА