В МИД призывают украинцев активнее пользоваться приложением "Друг" для безопасных путешествий за границей

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предлагает украинцам воспользоваться интернет-приложением для безопастного путешествия "Друг", сообщил директор департамента Сергей Погорельцев.

"Система направлена на предоставление максимально полного комплекса услуг для обеспечения безопасного пребывания нашего гражданина за границей… Мы на этом ресурсе также разместим т.н. "шенгенский калькулятор", который будет помогать нашим гражданам подсчитывать дни в соответствии с формулой 90/180, чтобы они не превышали срок разрешенного пребывания в стране", - сказал С.Погорельцев журналистам в Киеве в четверг.

Дипломат также отметил, что сервис предоставляет максимально полную картину о стране пребывания, а также информацию о предупреждениях по посещению отдельных регионов. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации в стране, человек получит рекомендацию по своим дальнейшим действиям, например, в случае эвакуации.

"Сейчас немногим более 5 тыс. граждан (используют приложение – ИФ), но учитывая, что почти год эта система работает, то это относительно маленькое количество. Наша цель максимально популяризировать этот продукт", - пояснил С.Погорельцев.