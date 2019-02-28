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12:57 28.02.2019

"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте во Львове с 5 марта

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"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте во Львове с 5 марта

 Оператор мобильной связи "Киевстар" запустит услугу смс-оплаты проезда на городском коммунальном транспорте во Львове для абонентов предоплаты с 5 марта 2019 году, сообщила компания.

"Кроме удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем осуществляемых платежей", - подчеркивается в пресс-релизе компании.

В пресс-службе оператора также отметили, что в Ивано-Франковске, где сервис работает с октября 2018 года, количество пользователей ежемесячно увеличивается, минимум, на 23%.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" также реализовал смс-оплату проезда на транспорте в Виннице.

"Киевстар" по итогам 2018 года получил 18,719 млрд грн чистого дохода, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. При этом доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 13,6% - до 17,421млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 6,5%, до 1,206 млрд грн. Показатель EBITDA в 2018 году увеличился на 14,2% и составил 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA - на 0,5 процентных пункта, до 56,2%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользуются около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 900 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк)

Теги: #львов #киевстар #транспорт
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