"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

Оператор мобильной связи компания "Киевcтар" включила 4G-связь в еще 85 населенных пунктах Волынской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областей, отмечается в сообщении компании.

Мобильный интернет четвертого поколения (4G) появился в городах Арцыз, Березно, Владимир-Волынский, Дунаевцы, Камень-Каширский, Каланчак, Красилив, Мукачево, Новая Каховка, Острог, Сарны, Чаплинка, Яготин и ряде сел этих районов.

"На сегодня сеть 4G связи от "Киевстар" охватила 3916 населенных пунктов, где проживают 22,2 млн жителей Украины, а это – 53,4% населения", - подчеркивают в пресс-службе оператора.

Также в компании отмечают, что за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети "Киевстар" в сравнении с 2017 годом увеличилось на 153%, до 2753 Мб на одного абонента.

Как сообщалось, "Киевстар" в 2018г по сравнению с 2017 годом увеличил доход на 13,2% до 18,719 млрд грн., показатель EBITDA - на 14,2% до 10,529 млрд грн, при этом маржу EBITDA - на 0,5 процентных пункта, до 56,2%, а также перечислил в госбюджет 10,5 млрд грн налогов и других платежей.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользуются около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 900 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).