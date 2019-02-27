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17:22 27.02.2019

IT Kontrakt купила CoreValue у Insoft Capital и AVentures Capital

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IT Kontrakt купила CoreValue у Insoft Capital и AVentures Capital

Венчурные фонды AVentures Capital и Insoft Capital продали мажоритарную долю в ИT-компании CoreValue, сообщается в пресс-релизе AVentures.

Покупателем CoreValue выступила группа компаний IT Kontrakt, один из ведущих IT-аутсорсеров в регионе Центральной и Восточной Европы, принадлежащая Oaktree Capital Management и Cornerstone Partners Investments.

Сумма сделки не разглашается.

"Интеграция CoreValue в платформу компетенции ИТ-услуг является для нас очень важным шагом в создании глобальной платформы ИТ-аутсорсинга. Компания доказала свой потенциал и сильную технологическую компетентность, предоставляя услуги крупным клиентам на высококонкурентном рынке США", - цитируется президент правления IT Kontrakt и исполнительный председатель платформы IT Services Competence Platform Томаш Пирак в сообщении на сайте IT Kontrakt.

CoreValue - ИТ-аутсорсинговая компания, базирующаяся в США. Центры разработки компании размещены в Украине и в Польше. Основана в 2004 году. Выросла до 400 человек и поставляет решения компаниям из списка Fortune 500, а также средним и крупным предприятиям в США и Европе. В компетенцию CoreValue входят сервисы на основе CRM, облачные и мобильные приложения для таких отраслей, как Pharmatech, Healthcare и Finance.

AVentures Capital купила миноритарную долю в CoreValue в 2017 году.

Теги: #it #покупка #фонды #бизнес
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