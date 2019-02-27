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17:20 27.02.2019

Группа Brunettes Shoot Blondes откажется от участия в "Евровидении-2019"

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Группа Brunettes Shoot Blondes откажется от участия в "Евровидении-2019"

Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в национальном отборе от Украины на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что откажется от дальнейшего участия в конкурсе, если ей поступит такое предложение.

"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходило ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы ее отклоним. Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша", - сообщила группа на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В связи с этим группа попросила своих поклонников понять их решение.

Теги: #ноту #евровидение #участники
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