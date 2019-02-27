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16:46 27.02.2019

"Vodafone Украина" совместно с украинскими компаниями планирует запускать IoT, Cloud и Big data проекты

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"Vodafone Украина" совместно с украинскими компаниями планирует запускать IoT, Cloud и Big data проекты

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" запускает партнерскую программу для разработчиков проектов и программного обеспечения в сфере "Интернета Вещей" (IoT), облачных технологий и "Больших данных" (Big data) с целью дальнейшего совместного запуска продуктов, сообщили представители компании на встрече с журналистами в Киеве в среду.

К сотрудничеству приглашаются украинские разработчики приложений и решений, интеграторы, стартапы и разработчики оборудования.

"В рамках партнерской программы будут разрабатываться, тестироваться и выводиться на рынок новые "умные" решения, которые помогут украинскому бизнесу повысить его эффективность", - прокомментировал информацию руководитель департамента цифровых продуктов и платформ "Vodafone Украина" Николай Тракнов.

Как отметили в "Vodafone Украина", направление "Интернета Вещей" является ключевым для компании на данный момент, в которое компания активно инвестирует и планирует развивать в ближайшем будущем, как с точки зрения взаимодействия с клиентами, так и в части взаимодействия с партнерами и с правительством Украины.

В компании также заявили, что на данный момент в Украине функционируют около 3 млн m2m подключений (технология (machine-to-machine). При этом, согласно прогнозам, уже в 2020 году количество IoT подключений в Украине увеличится до 9 млн.

Теги: #vodafone #технологии
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