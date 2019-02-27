НОТУ обнародовала некоторые пункты договора, подписываемого с представителем страны на "Евровидении"

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" (НОТУ) обнародовала некоторые пункты договора, подписываемого с представителем страны на песенном конкурсе "Евровидении", весь договор не может быть обнародован, так как является конфиденциальным документом.

Согласно сообщению пресс-службы НОТУ, в компанию поступило большое количество вопросов по содержанию договора с участником, который должен представить Украину на "Евровидении-2019".

"Хотим обратить внимание, что договор между телерадиокомпанией и участником не является новшеством, ведь договор с представителями на "Евровидение" заключаются ежегодно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что большинство всех условий договора основано на правилах владельца и организатора конкурса – Европейского союза вещателей, а НОТУ является подотчетным по выполнению правил конкурса и не устанавливает правила "Евровидения" самостоятельно.

"Договор не может быть обнародован полностью, потому что является конфиденциальным документом. По этим же причинам договор также не может быть заранее предоставлен всем без исключения участникам национального отбора, ведь предоставляется только победителю, с которым планируют заключить такой договор", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в связи с большим резонансом, НОТУ опубликовало некоторые пункты договора, которые непосредственно касаются обязанностей участника "Евровидения".

Так, согласно сообщению, договором не допускаются во время пребывания на сцене и во время видеосъемки "любые высказывания, жесты и другие действия, не предусмотренные сценарием".

"При планировании выступлений организатор шоу требует детального сценария номера каждого исполнителя для планирования съемки, работы режиссеров, художников по свету, планирование всех спецэффектов, раскадровок при съемке и обеспечения хорошей телевизионной картинки. Например, "запрет шпагата", фигурирующий в публикациях певицы MARUV – не более чем эмоциональная трактовка типичного требования Европейской союза вещателей: предварительно согласовать содержание номера, план выступления, движений на сцене артиста. Это нормальная практика, по тем же условиям на Евровидении выступают все артисты из всех стран", - пояснили в НОТУ.

Также в договоре предусмотрено участие в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором "Евровидения".

"Большинство зрителей следят за "Евровидением" только во время полуфиналов и финала конкурса, однако график этого международного события охватывает ряд других мероприятий, которые посещает пресса и фанаты конкурса. Например, пресс-конференцию после первой репетиции на сцене "Евровидения", интервью с представителями иностранных СМИ, церемонию красной дорожки и открытие "Евровидения" тому подобное. Участие в этих мероприятиях обязательно и нужно не только организаторам конкурса, но и самому участнику", - прокомментировали в НОТУ.

Кроме того, правила запрещают проводить пресс-конференции и давать интервью по подготовке и проведению "Евровидения" без предварительного согласования с организаторами.

"Этот пункт договора означает, что у артиста будет собственный пресс-секретарь, который будет организовывать всю коммуникацию с журналистами, чтобы артист смог сформировать себе наилучший имидж в СМИ. Кроме того, международный конкурс "Евровидение" имеет собственный план коммуникации, за который отвечает международная пиар-команда в составе представителей нынешней страны-организатора и Европейского союза вещателей. Все публичные объявления о ходе подготовки к конкурсу и о самом конкурсе осуществляются этой командой по плану, а участники конкурса действуют по согласованию с ними, ведь это большая международная информационная кампания", - пояснили в НОТУ.

Договором не допускаются также какие-либо действия, высказывания или проявления, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.

"По правилам Европейского союза вещателей конкурс "Евровидение" – аполитичный и имеет целью консолидировать международное сообщество, объединять искусством, а не сеять раздор за политических разногласий. Этот пункт договора лишь еще раз акцентирует внимание участника на правилах Европейского союза вещателей", - пояснили в НОТУ.

В сообщении также отмечается, что публичная часть правил Европейского союза вещателей, на которых ежегодно базируется договор с представителем от страны, опубликована на официальном сайте "Евровидения".

Публичные правила предусматривают передачу отдельных прав интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с "Евровидением". В случае нарушения договора на участника налагается штраф в размере 2 млн грн или обязанность возместить причиненный ущерб.

В НОТУ отметили, что правила также не допускают высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины и запрещают гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса. "Собственное условие Общественного, которое не предусмотрено Европейским союзом вещателей, однако в этом году вошло в договор. Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Общественное считает, что такое условие нужно, ведь есть значительные риски политизации действий участника", - сказано в сообщении.