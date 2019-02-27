Вопрос повышения налогообложения для IТ закрыт – участник встречи с президентом

Вопрос о повышении налогообложения для IТ-сектора, инициированном в законопроекте Министерства социальной политики, закрыт, сообщил участник встречи представителей IТ-компаний с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, руководитель Lviv IT Cluster Степан Веселовский.

"Вопрос инициативы Минсоцполитики считаем исчерпанным. Цитирую: "Президент этой инициативы не видел, правительство ее не принимало. Вопрос закрыт", – написал он в соцсети Facebook по итогам встречи.

В свою очередь Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) по итогам встречи сообщила о предложении создать рабочую группу для обсуждения необходимых в правовом и налоговом поле изменений. "Со стороны бизнесу прозвучало предложение в ближайшее время создать рабгруппу на базе IТ-индустрии для обсуждения необходимых в правовом и налоговом поле изменений, чтобы сберечь ее стремительное развитие", - отметила ЕБА в релизе.

Как сообщалось, Минсоцразвития обнародовало законопроект, который предлагает жестко ограничить использование физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вместо найма сотрудников. Представители IТ-сектора высказали опасение, что такое предложение несет в себе риски для этой индустрии, поскольку это влечет фактическое повышение налогообложения для ІТ-компаний.