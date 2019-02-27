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13:18 27.02.2019

Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

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Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) внести изменения в правила национального отбора представителя страны для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, указав недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.

"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое – внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение", второе – просить Верховную Раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал В.Кириленко.

Он напомнил, что соответствующий законопроект №8085 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Теги: #ноту #госкомтелерадио #евровидение #отбор #кабмин
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