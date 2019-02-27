Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) внести изменения в правила национального отбора представителя страны для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, указав недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.

"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое – внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение", второе – просить Верховную Раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал В.Кириленко.

Он напомнил, что соответствующий законопроект №8085 уже зарегистрирован в Верховной Раде.