Группа Kazka также отказалась от участия в "Евровидении-2019"
Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2019", отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.
"Мы хотим и считали бы честью представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение", - сообщила группа в своем аккаунте в соцсети Instagram в среду.
В то же время Kazka заявила, что не отказывается "от своей главной цели - нести украинскую культуру миру".
"Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах", - сказано в сообщении группы.
Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.