Группа Kazka также отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2019", отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.

"Мы хотим и считали бы честью представлять Украину на "Евровидении". Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение", - сообщила группа в своем аккаунте в соцсети Instagram в среду.

В то же время Kazka заявила, что не отказывается "от своей главной цели - нести украинскую культуру миру".

"Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах", - сказано в сообщении группы.

Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.