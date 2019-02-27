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10:23 27.02.2019

Пользователи Facebook смогут воспользоваться функцией очистки истории уже в 2019 г

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Пользователи Facebook смогут воспользоваться функцией очистки истории уже в 2019 г

Социальная сеть Facebook введет в этом году возможность очистки истории авторизаций в других приложениях и на сторонних сайтах, сообщает в среду американский телеканал CNBC.

По данным телеканала, пользователи смогут избирательно стирать информацию о тех веб-сайтах, на которые они переходили со своих аккаунтов Facebook.

"В целом очистка истории создаст для нас некоторые препятствия с возможностью собирать данные для таргетированной рекламы", - отметил финансовый директор соцсети Дэвид Венер.

Функция очистки история была предложена командой основателя и главы Facebook Марка Цукерберга в 2018 году. Изначально это было лишь одной из идей развития соцсети, и пользователи восприняли такое возможное нововведение положительно.

Теги: #история #сайт #facebook
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