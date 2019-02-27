НОТУ ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в "Евровидении-2019"

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" (НОТУ) ведет переговоры с группой Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2019", по поводу возможного участия в конкурсе, сообщил член правления НОТУ Александра Кольцова.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации – это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала А.Кольцова в эфире "hromadske".

В то же время, по ее словам, НОТУ допускает, что на песенном конкурсе "Евровидение-2019" вообще может не быть представителя от Украины.

Четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.