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17:04 25.02.2019

Аласания через суд требует отменить решение набсовета НОТУ о его досрочной отставке

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Аласания через суд требует отменить решение набсовета НОТУ о его досрочной отставке

 Председатель правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Зураб Аласания подает в суд с требованием отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении его трудового договора, сообщил юрист Андрей Гук

"Сегодня иск будет подан в суд", - сообщил А.Гук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Юрист также обнародовал полный текст (кроме определенной информации) иска З.Аласания (Zurab Alasania). "Цель публикации – открытость к конструктиву и дать достаточно времени наблюдательному совету для совете реакции", - уточнил А.Гук.

Согласно обнародованному документу, З.Аласания считает решение о досрочном прекращении трудового контракта и последующие связанные решения незаконными, и обращается с иском о защите своих трудовых прав.

Также З.Аласания просить суд признать незаконным и отменить решение наблюдательного совета НОТУ от 12 февраля 2019 году об установлении даты прекращения контракта - 6 мая 2019 года.

Теги: #ноту #суд #аласания
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