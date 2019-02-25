"Киевстар" в 2018г увеличил доход на 13,2%, EBITDA - на 14,2%%

Чистый доход АО "Киевстар" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год.

Согласно отчету материнской компании VEON, доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 13,6% - до 17,421млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 6,5%, до 1,206 млрд грн.

Коме того, показатель EBITDA в прошлом году увеличился на 14,2% и составил 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA - на 0,5 процентных пункта, до 56,2%.

Капитальные расходы "Киевстара" за год (не включая плату за лицензии) выросли на 18,4% и составили 3,1 млрд грн.

Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2018 года сократилось на 0,5% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года - до 26,4 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 11% - до 0,9 млн.

В четвертом квартале 2018 года доход оператора увеличился на 16,6% - до 5,009 млрд грн. Из них 4,671 млрд грн составил доход от услуг мобильной связи (+17,2%), 311 млн грн - доход от услуг фиксированной связи (+9,1%). Показатель EBITDA за этот период возрос на 12% - до 2,793 млрд грн, маржа сократилась на 2,3 процентных пункта - до 55,8%.

Капитальные инвестиции в четвертом квартале 2018 года составили 749 млн грн, что на 40,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. По данным оператора, преимущественно средства направлялись на развитие сети 4G, совершенствование качества услуг.

В последнем квартале прошлого года показатель ARPU (средний доход с одного абонента) вырос на 18,2% - до 58 грн, тогда как показатель MOU снизился на 1% - до 584 минут.

Согласно пресс-релизу "Киевстара", в четвертом квартале-2018 количество пользователей мобильного интернета увеличилось на 18,2% по сравнению с аналогичный периодом 2017 года - до 14,8 млн, потребление дата-трафика - на 152,4%, до 2753 Мб на абонента.

"Рост в 2,5 раза потребления дата-трафика, увеличение количества пользователей мобильного интернета отразились на показателе ARPU: в четвертом квартале этот показатель вырос на 18,2% - до 58 грн", - отмечают в компании.

Помимо этого, в "Киевстаре" также напомнили, что в последние годы на рынке мобильной связи Украины снижается потребность в использовании абонентами нескольких SIM-карт одновременно.

В прошлом году оператор перечислил в госбюджет налоги и другие платежи на общую сумму 10,5 млрд грн, в том числе более 4 млрд грн - за лицензии на частоты для развития в стране новых технологий связи.

Как сообщалось, в 2017 году "Киевстар" получил 16,54 млрд грн. чистого дохода, что на 10,6% больше, чем за 2016 год. Доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 10,7% - до 15,338 млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 7,6%, до 1,132 млрд грн. Показатель EBITDA возрос на 18,1% - до 9,221 млрд грн, маржа EBITDA - на 3,5 процентных пункта, до 55,7%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец четвертого квартала 2017 года пользуются около 26,5 млн абонентов мобильной связи и более 800 тыс. клиентов фиксированного интернета. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).