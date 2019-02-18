Китай обвинил США в попытке подорвать развитие страны через дискредитацию Huawei

США ведут политику дискредитации крупнейшего производителя электроники Huawei для того, чтобы нанести удар по экономике и технологическому развитию Китая, пишет агентство Associated Press cо ссылкой на заявление представителя МИД КНР.

"Они (правительство США - AP) пытаются придумать предлог для подавления естественного развития китайских производств", - заявил в понедельник представитель МИД КНР Гэн Шуан, обвинив Вашингтон в использовании политических инструментов для давления на экономику Китая.

"Это лицемерное, аморальное и несправедливое поведение", - подчеркнул он.

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

1 декабря прошлого года дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя (основатель и главный исполнительный директор Huawei) - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а в январе 2019 года стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая T-Mobile US.