CFO Huawei выпущена под залог в Канаде, Трамп не исключает вмешательства в дело

Суд в канадском Ванкувере освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

46-летняя Мэн Ваньчжоу будет находиться в одном из своих двух домов в Ванкувере, должна носить электронный браслет и будет ограничена в передвижении. Она вновь предстанет перед судом в феврале.

Между тем президент США Дональд Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

"Если я решу, что это поможет заключению крупнейшей торговой сделки, которая когда-либо заключалась и которая очень важна, и что это хорошо для национальной безопасности, я определенно вмешаюсь, если посчитаю это необходимым", - сказал Д.Трамп в связи с делом Мэн Ваньчжоу.

США обвиняют китаянку в том, что вводила в заблуждение банки относительно связей Huawei с гонконгской компанией, причастной к поставкам продукции американского происхождения в Иран в нарушение санкций.

Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона.