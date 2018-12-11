Популярнейшими запросами украинцев в рейтинге Google в этом году стали ЧМ-2018, 3 сезон сериала "Мажор" и "Евровидение-2018", а покупка года – бэйблейд

Украинцев в уходящем году больше всего интересовали Чемпионат мира по футболу, на втором и третьем месте по запросам сериал "Мажор" (третий сезон) и песенный конкурс "Евровидение" этого года.

Об этом сообщил "Google Украина" со ссылкой на итоговый рейтинг самых популярных запросов, составленный компанией по итогам 2018 года.

Персоной года, по данным поисковика, ушедшая в этом году украинская актриса, руководитель, продюсер, комик, педагог Марина Поплавская, на втором и третьем местах – российский певец и автор песен Егор Крид и ушедший в августе

советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог Иосиф Кобзон.

В Топ-10 персон также вошли транс-звезда Зианджа (Борис Апрель), репер Xxxtentacion, английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета Стивен Хокинг, герцогиня Сассекская — супруга принца Гарри, герцога Сассекского, бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл и украинский боксер Александр Усик.

В категории "Фильм года" первое место занял фильм "Веном", на втором и третьем местах – мультфильм "Монстры на каникулах 3" и фильм "50 оттенков свободы". В Топ-10 фильмов также вошли фильмы "Мстители: Война Бесконечности", и "Дэдпул2".

ТВ-шоу года в Google назвали программу "Евровидение-2018", на втором и третьем местах – "Холостяк 8 сезон" и "Голос Країни 2018". В Топ-10 также вошли шоу "Танцы со звездами 2018" и "Замуж за Бузову".

Сериалом года, по данным поисковика, признан сериал "Мажор" (третий сезон), на втором и третьем местах – "Школа" (второй сезон) и "Полицейский с Рублевки" (третий сезон).

В десятку сериалов вошли "Домашний арест" и " Ивановы Ивановы" (третий сезон).

Самым часто задаваемым вопросом украинцев со словом "почему" был вопрос "почему задерживают пенсию", на втором и третьем местах вопросы "почему мясо коровы называется говядиной" и "почему нет связи МТС". В Топ-10 также вошли вопросы "почему в Одессе жёлтый снег", "почему вянут перцы в теплице" и "почему задерживают детские пособия".

Узнавая ответ на вопрос "что такое?" украинские пользователи чаще всего интересовались "что такое биткоин", "что такое корь" и "что такое томос". Кроме того, в данной категории задавались вопросы "что такое реинтеграция", "что такое NFC" и "что такое эщкере".

Главным вопросом в запросе "как" был вопрос "как скачать видео с Ютуб", далее в рейтинге – ""как сделать и "как удалить Инстаграм". Кроме того, украинцев интересовало "как подключить Т2", "как заработать деньги в интернете" и "как ухаживать за орхидеей".

Покупкой года, по данным Google Украина, стал "бэйблейд". На втором и третьем местах в категории расположились "Т2" и "Укрзализныця" билеты". Также украинцы искали как купить в интернете "МАУ билет", "Iqos" и "биткоин".