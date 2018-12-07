lifecell в партнерстве с Global Bilgi открыл контакт-центр в Никополе

Мобильный оператор компания lifecell в партнерстве с международной аутсорсинговой компанией Global Bilgi открыла филиал контакт-центра в Никополе.

Как отмечается в сообщении оператора, компании подписали меморандум о сотрудничестве в направлениях развития социальных и образовательных программ, усиления инновационной активности города, содействия решению вопросов занятости населения, обеспечения безопасности граждан, усовершенствования технологического оснащения коммунальных служб с Никопольским городским советом в рамках развития города.

Офис в Никополе стал четвертым контакт-центром, организованным Global Bilgi для lifecell. Всего к работе в Никопольском филиале планируется привлечь 90 консультантов.

"Мы остановили свой выбор на Никополе, поскольку вопреки устоявшемуся мнению, что бизнес лучше развивать в многомиллионном городе, районные центры имеют ряд преимуществ, таких как удобная инфраструктура, высокий уровень образования и мотивированность жителей открывать новые возможности для карьерного развития", — отметил директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Артур Аревшатян.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", новый контакт-центр не сегментирован по направлениям и будет обрабатывать обращения со всей Украины.

lifecell в январе-сентябре 2018 года увеличил чистый убыток на 76% - до 570,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доход компании за девять месяцев возрос на 6,8% - до 3,852 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 68,7% - до 1,679 млрд грн, в то же время маржа EBITDA увеличилась на 16 процентных пунктов и составила 43,6%. В третьем квартале 2018 года активная трехмесячная абонентская база оператора lifecell сократилась на 7,3% на годовой основе - до 7,6 млн абонентов, что в компании продолжают объяснять уменьшением количества пользователей нескольких SIM-карт.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины. Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.