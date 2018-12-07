Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой выездной проверки ООО "Наша Прага", (Киев, спутниковое вещание, логотип "Макси-ТВ") 6 декабря вынес предупреждение за несоблюдение условий лицензии.

При этом регулятор отказал вещателю в переоформлении лицензии в части изменения программной концепции и логотипа, поскольку в предоставленных каналом документах не было формы №3 о перечне связанных лиц.

"Кроме того, другой вещатель - ООО "Наше медиа" (Мамаевцы Черновицкой обл.), располагающий спутниковой лицензией, имеет логотип с таким же описанием, зарегистрированный в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении Нацсовета.

Решении о переоформлении логотипа для ООО "Наше медиа" (с "#НАШЕ на #НАШ) было Нацсовет также принял 6 декабря.

По его мнению, в программной части "Макси-ТВ" нарушает условия лицензии, не транслируя культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные, детские передачи и не осуществляя фильмопоказ и вместо культурологически-развлекательного с фильмопоказом фактически является информационно-аналитическим.

Регулятор обязал телеканал в течение двух недель привести деятельность в соответствие с условиями лицензии, лицензионными требованиями и нормами действующего законодательства.

В свою очередь, телеканал заявил о незаконности решения Нацсовета и планирует обратиться в суд.

"Как только, согласно действующему законодательству, мы подали заявление о переоформлении лицензии на вещание, нам сразу назначили внеплановую выездную проверку именно по тем вопросам, по которым мы подали заявление. По результатам проверки 27-28 ноября был составлен акт, где указывалось на якобы нарушения. И по странному стечению обстоятельств эти нарушения почему-то абсолютно совпадали с теми вопросами, которые мы зафиксировали в заявлении о переоформлении лицензии", - подчеркивается в заявлении телеканала.

В "Макси-ТВ" считают, что фактически функции Нацсовета по телерадиовещанию свелись к цензуре и постоянным внеплановым проверкам неугодных действующей украинской власти медиа, а также к шантажу редакций по переоформлению и продлению лицензий.

"Как уже отмечалось, давление на наш телеканал было запланировано и направлено на недопущение осуществления свободной информационной деятельности. Такой подход ответственного государственного органа вызывает мотивированную обеспокоенность тем, что во властных кабинетах генерируется карательный подход по недопущению деятельности независимых СМИ, противоречащих официальной позиции властей", - заявляют в "Макси-ТВ".

Телеканал считает такое решение "хорошо спланированным, заранее продуманным, а потому - ангажированным и предвзятым" и планирует его обжаловать.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн.