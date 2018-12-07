Нацсовет выставит на конкурс 4 частоты FM-диапазона в Киеве с разными программными концепциями

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после изучения наличия разных форматов вещания на рынке решил выставить на конкурс киевские частоты FM-диапазона 88,4 МГц, 97,2 МГц, 97,6 МГц и 104,6 МГц с разными программными концепциями вещания и утвержденными конкурсными условиями.

"На украинском рынке не представлены такие форматы как фолк, джаз, блюз. Создание форматных радиостанций будет способствовать развитию различных сегментов музыкальной индустрии", - приводится на сайте Нацсовета в четверг комментарий его члена Сергея Костинского в четверг.

По данным регулятора, из 15 общенациональных вещателей 11 работают в формате музыкально-развлекательном или развлекательно-музыкальном. Из них девять - это популярная современная музыка и еще два - шансон, электронная и танцевальная музыка. Также в общенациональном радиоэфире вещают две информационные радиостанции.

Как говорится в сообщении регулятора, условиями всех четырех конкурсов запрещены ретрансляция программ и использование исходных данных других вещателей. Вещание на частоте 88,4 МГц должно содержать минимум 60% социально важных передач (информационных и социально-политических) и вестись минимум на 80% на украинском языке.

На трех других частотах все передачи должны вестись на украинском языке. Другим условием этих конкурсов является минимум 50% вещания из передач определенного указанного в формате направления, 97,2 МГц – информационные, образовательные и развлекательные передачи, 97,6 МГц – культурно-художественные и образовательные передачи, 104,6 МГц – джазовая и/или классическая музыка.

Нацсовет анонсировал скорую публикацию сообщения о конкурсе в газете "Голос Украины".

Как сообщалось, Нацсовет подвел итоги по выполнению радиостанциями норм закона об исполнении песен и ведении передач на украинском языке за два года их действия. В среднем на общенациональных радиостанциях на украинском языке звучали 86% передач (перевыполнение квоты — 31 п.п.), а доля песен на украинском составила 51% (перевыполнение на 21 п.п.).