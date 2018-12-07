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09:54 07.12.2018

Куба открыла жителям доступ к мобильному интернету

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Куба открыла жителям доступ к мобильному интернету

Правительство Кубы в четверг открыло всем жителям доступ к мобильному интернету по технологии 3G, сообщает агентство dpa.

Тем не менее, мобильный интернет остается доступен далеко не каждому кубинцу из-за достаточно высокой цены.

Различные тарифные планы стоят от 7 до 30 конвертируемых песо, курс которого приблизительно равен доллару США. В результате стоимость трафика объемом в 4 Гб примерно равна среднемесячному доходу на острове, отмечает Deutsche Welle.

Единственным мобильным оператором на Кубе является ETESCA. Она предоставляет максимальный объем трафика 4 Гб в месяц.

Ранее жителям Кубы для выхода в сеть приходилось посещать парки с беспроводным интернетом: всего по стране их насчитывалось примерно 1,2 тыс. Для подключения к сети приобреталась специальная карточка, один час пользования интернетом стоил приблизительно $1.

Средний месячный доход на острове составляет $31 доллар, свидетельствуют данные МИД. Кроме того, мобильными телефонами владеют менее половины жителей страны.

Теги: #куба #интернет #мобильный
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