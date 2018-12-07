Школа и Kazka - самые популярные ролики YouTube в Украине
Компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине. Ролики были разделены на две категории: музыкальные и общей тематики.
В 2018 году самым популярным музыкальным видео в Украине стала песня группы Kazka «Плакала», по состоянию на четверг ролик посмотрели больше 75 млн раз. а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Украине
- KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL AUDIO]
- #2Маши - Босая
- Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]
- MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко…
- Артур Пирожков "Чика"
- Время и Стекло - Е,Бой
- LOBODA - SuperSTAR [Audio]
- Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)
- Оля Полякова — Королева Ночи
- MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Official Video)
В категории видео общей тематики лидерами стала первая версия сериала «Школа» и фильм «DZIDZIO Контрабас».
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2018 году
- Школа. 1 серія
- DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
- Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
- ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу
- Юрий Ткач – "Я і Сара" – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон
- Фиксики - Окно / Fixiki
- Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018
- Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу «Лучше Всех»
- Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
- Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая
Среди самых популярных музыкальных видео почти все места в первой десятке заняли песни на испанском языке. Каждое из них набрало как минимум 650 млн просмотров:
- Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial
- Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon
- Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B
- Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)
- Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)
- Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)
- El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]
- Drake - God's Plan
- Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)
- Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)
Чтобы выбрать самые популярные видео, о которых все говорили в 2018 году, в Google принимали во внимание множество способов взаимодействия с видео – не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д. А в целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.
Топ-10 видео 2018 года в мире
- To Our Daughter
- Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect
- we broke up
- Walmart yodeling kid
- Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)
- Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3
- Build Swimming Pool Around Underground House
- Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues
- Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana
- NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018
На канале YouTube Rewind, можно увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.
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