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00:49 07.12.2018

Школа и Kazka - самые популярные ролики YouTube в Украине

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Школа и Kazka - самые популярные ролики YouTube в Украине

Компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине. Ролики были разделены на две категории: музыкальные и общей тематики. 

В 2018 году самым популярным музыкальным видео в Украине стала песня группы Kazka «Плакала», по состоянию на четверг ролик посмотрели больше 75 млн раз. а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Украине

  1. KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL AUDIO]

  2. #2Маши - Босая

  3. Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]

  4. MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко…

  5. Артур Пирожков "Чика"

  6. Время и Стекло - Е,Бой

  7. LOBODA - SuperSTAR  [Audio]

  8. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

  9. Оля Полякова — Королева Ночи

  10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Official Video)

В категории видео общей тематики лидерами стала первая версия сериала «Школа» и фильм «DZIDZIO Контрабас».

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2018 году

Среди самых популярных музыкальных видео почти все места в первой десятке заняли песни на испанском языке. Каждое из них набрало как минимум 650 млн просмотров:

  1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

  2. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

  3. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

  4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

  5. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

  6. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

  7. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

  8. Drake - God's Plan

  9. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)
  10. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

Чтобы выбрать самые популярные видео, о которых все говорили в 2018 году, в Google принимали во внимание множество способов взаимодействия с видео –  не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д. А в целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.

Топ-10 видео 2018 года в мире

  1. To Our Daughter
  2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect
  3. we broke up
  4. Walmart yodeling kid
  5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)
  6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3
  7. Build Swimming Pool Around Underground House
  8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues
  9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana
  10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

На канале YouTube Rewind, можно увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.

А на канале Interfax-Ukraine - последние событи из пресс-центра ИА "Интерфакс-Украина"

Теги: #youtube #google
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