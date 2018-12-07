Школа и Kazka - самые популярные ролики YouTube в Украине

Компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине. Ролики были разделены на две категории: музыкальные и общей тематики.

В 2018 году самым популярным музыкальным видео в Украине стала песня группы Kazka «Плакала», по состоянию на четверг ролик посмотрели больше 75 млн раз. а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Украине

В категории видео общей тематики лидерами стала первая версия сериала «Школа» и фильм «DZIDZIO Контрабас».

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2018 году

Среди самых популярных музыкальных видео почти все места в первой десятке заняли песни на испанском языке. Каждое из них набрало как минимум 650 млн просмотров:

Чтобы выбрать самые популярные видео, о которых все говорили в 2018 году, в Google принимали во внимание множество способов взаимодействия с видео – не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д. А в целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.

Топ-10 видео 2018 года в мире

На канале YouTube Rewind, можно увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.

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