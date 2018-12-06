В ЕС предложили 4%-ный оборотный штраф для провайдеров за отказ удалять экстремистский контент

Совет ЕС согласовал свою позицию для переговоров с Европарламентом по противодействию экстремизму в интернете; предлагаемые Советом правила обязывают провайдеров отключать доступ к экстремистскому контенту в течение часа после распоряжения властей, в противном случае им грозит штраф до 4% от годового оборота.

"Этим провайдерам необходимо будет удалять террористический контент или отключать доступ к нему в течение одного часа после получения распоряжения властей об удалении. Если поставщик услуг хостинга не выполняет распоряжения об удалении, он может быть подвергнут максимальному штрафу в размере 4% от своего глобального оборота за предыдущий год", - говорится в коммюнике совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

В Брюсселе разъясняют, что предлагаемые правила применяются к компаниям, предоставляющим услуги хостинга в ЕС, независимо от того, имеют ли они свои базовые офисы в государствах-членах союза.

Кроме того, провайдеры должны будут применять определенные правила, чтобы предотвратить распространение террористического контента при оказании своих услуг. От них также потребуют активных мер по недопущению повторного появления контента, который ранее был удален.

При этом "предлагаемые правила также гарантируют соблюдение прав обычных пользователей и предприятий, включая свободу выражения мнений, а также свободу информации и ведения бизнеса".

В частности, речь идет о требовании, чтобы компании, предоставляющие услуги хостинга, предусмотрели "эффективные механизмы, позволяющие пользователям, чьи данные были удалены, подать жалобу".

"Онлайн-контент террористов сыграл ключевую роль почти в каждом теракте, который мы видели в Европе. Наша обязанность - максимально эффективно защищать наших граждан. Этой договоренностью мы хотим направить сильный сигнал интернет-компаниям о срочности решения этой проблемы", - заявил глава МВД председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберт Кикль, слова которого приводятся в коммюнике.

На основании полученного мандата председательство Совета ЕС сможет начать переговоры с Европейским парламентом после того, как тот определит свою позицию.