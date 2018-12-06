Телеком

18:31 06.12.2018

В ЕС предложили 4%-ный оборотный штраф для провайдеров за отказ удалять экстремистский контент

2 мин читать
В ЕС предложили 4%-ный оборотный штраф для провайдеров за отказ удалять экстремистский контент

 Совет ЕС согласовал свою позицию для переговоров с Европарламентом по противодействию экстремизму в интернете; предлагаемые Советом правила обязывают провайдеров отключать доступ к экстремистскому контенту в течение часа после распоряжения властей, в противном случае им грозит штраф до 4% от годового оборота.

"Этим провайдерам необходимо будет удалять террористический контент или отключать доступ к нему в течение одного часа после получения распоряжения властей об удалении. Если поставщик услуг хостинга не выполняет распоряжения об удалении, он может быть подвергнут максимальному штрафу в размере 4% от своего глобального оборота за предыдущий год", - говорится в коммюнике совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

В Брюсселе разъясняют, что предлагаемые правила применяются к компаниям, предоставляющим услуги хостинга в ЕС, независимо от того, имеют ли они свои базовые офисы в государствах-членах союза.

Кроме того, провайдеры должны будут применять определенные правила, чтобы предотвратить распространение террористического контента при оказании своих услуг. От них также потребуют активных мер по недопущению повторного появления контента, который ранее был удален.

При этом "предлагаемые правила также гарантируют соблюдение прав обычных пользователей и предприятий, включая свободу выражения мнений, а также свободу информации и ведения бизнеса".

В частности, речь идет о требовании, чтобы компании, предоставляющие услуги хостинга, предусмотрели "эффективные механизмы, позволяющие пользователям, чьи данные были удалены, подать жалобу".

"Онлайн-контент террористов сыграл ключевую роль почти в каждом теракте, который мы видели в Европе. Наша обязанность - максимально эффективно защищать наших граждан. Этой договоренностью мы хотим направить сильный сигнал интернет-компаниям о срочности решения этой проблемы", - заявил глава МВД председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберт Кикль, слова которого приводятся в коммюнике.

На основании полученного мандата председательство Совета ЕС сможет начать переговоры с Европейским парламентом после того, как тот определит свою позицию.

Теги: #ес #провайдеры
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украине необходима "дорожная карта" интеграции в цифровой рынОк ЕС

Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных по примеру ЕС

В ЕС принят новый план по защите интеллектуальной собственности

ЕС обеспокоен попыткой кибератаки против ОЗХО

ЕС инвестирует 1 млрд евро в развитие суперкомпьютерных технологий

ЕС вещателей призывает правительство Украины возобновить трансляцию общественного вещателя

Украина и ЕС разрабатывают механизмы борьбы с манипуляциями в информпространстве

Google оштрафована в ЕС на рекордные 4,34 млрд евро

Украина готовит создание информационного хаба для реализации соглашения с ЕС по сотрудничеству в европейской программе ДЗЗ Copernicus

Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния договорились о создании кибернетических сил ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Часопис" совместно с rent24 расширят сеть коворкингов в Центральной и Восточной Европе

Китай потребовал от Канады освободить топ-менеджера Huawei

VEON утвердил Комарова президентом "Киевстара"

Huawei теряет часть британского бизнеса, BT проводит замену ее оборудования в своих сетях

Rozetka планирует в 2018г увеличить объемы продаж на 40-45%

Гройсман: В Украине наблюдается "цифровая дискриминация"

Житель Днепропетровской области по заданию РФ разжигал в соцсетях панику в связи с военным положением в Украине

Руководитель ICTV Богуцкий стал президентом медиагруппы StarLightMedia

Украина занимает второе место по темпам роста e-commerce в Европе

lifecell повысит стоимость более половины тарифов на 25-75 грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА