Телеком

11:08 06.12.2018

VEON утвердил Комарова президентом "Киевстара"

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VEON утвердил Комарова президентом "Киевстара"

Международная телекомгруппа VEON назначила президентом ведущего украинского мобильного оператора связи "Киевстар" Александра Комарова, который в июле этого года стал исполняющим обязанности президента "Киевстара" вместо Петра Чернышова в дополнение к своим основным обязанностям в качестве СЕО Beeline Казахстан.

"В Украине "Киевстар" - национальная история успеха, и я убеждена, что под руководством Александра (Комарова – ИФ) компания будет оставаться лидирующим поставщиком мобильной связи и интернет-услуг", – приводится в сообщении VEON в четверг комментарий главы наблюдательного совета Урсулы Бернс.

А.Комаров, 1972 г. р., окончил Киевский политехнический институт, в 1994 году начал карьеру в киевском Научно-исследовательском центре военного института управления и связи, с 1997 по 2002 год работал в компании Globalstar в сфере маркетинга и продаж. В 2002 году был приглашен на пост директора по развитию бизнеса в Adell Saatchi & Saatchi ("Видео Интернешнл Киев"), в 2004 году стал генеральным директором этого рекламного агентства, а позже возглавил группу "Видео Интернешнл в Украине".

В 2007-2013 гг. А.Комаров был генеральным директором крупной украинской маркетинговой компании GroupM. В июле 2013-го получил приглашение из Казахстана от компании Beeline и был назначен главным коммерческим директором, а с января 2016 возглавил компанию.

"Киевстар" за январь-сентябрь 2018 года увеличил выручку на 12% - до 13,71 млрд грн, EBITDA – на 15%, 7,736 млрд грн.

Согласно последним данным компании, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,6 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell - 7,6 млн активных.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.).

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #президент #киевстар #veon
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