Телеком

09:34 06.12.2018

Huawei теряет часть британского бизнеса, BT проводит замену ее оборудования в своих сетях

2 мин читать
Huawei теряет часть британского бизнеса, BT проводит замену ее оборудования в своих сетях

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co., находящийся под серьезным давлением со стороны властей США, теряет часть бизнеса в Великобритании, пишет газета The Wall Street Journal.

BT Group Plc, крупнейший по числу клиентов оператор связи Великобритании, сообщил о замене оборудования Huawei, обеспечивающего передачу вызовов и интернет-трафика, в сетях компании.

В BT отмечают, что замена оборудования Huawei производится в рамках модернизации сети, начатой два года назад, когда компания приобрела беспроводную сеть связи, использовавшую технологии 10-летней давности.

BT заявила, что продолжит покупать некоторое оборудование Huawei, в том числе, для вышек сотовой связи.

"Huawei остается важным поставщиком оборудования", - отмечают в BT.

Решение BT является ударом для Huawei не только с финансовой точки зрения. Великобритания стала первым зарубежным партнером Huawei более 15 лет назад, до этого китайская компания фокусировалась на рынке КНР.

BT является одним из крупнейших заказчиков Huawei за пределами Китая. Компания отказалась раскрывать информацию об объемах закупок продукции Huawei.

Согласно данным IHS Markit Ltd., в 2017 году Huawei была крупнейшим в мире производителем оборудования для сетей мобильной связи, интернета и другой телекоммуникационной инфраструктуры с долей рынка в 22%.

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране.

Как сообщалось, в прошлом месяце власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

Теги: #великобритания #huawei
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Китай потребовал от Канады освободить топ-менеджера Huawei

Uber оштрафовали в Великобритании и Нидерландах более чем на $1 млн

Папуа-Новая Гвинея продолжит сотрудничество с Huawei, несмотря на подозрения в кибершпионаже

США попросили союзников отказаться от оборудования Huawei из-за угрозы шпионажа

Почти половина британских компаний опасается исчезновения своих бизнес-моделей из-за искусственного интеллекта

В Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов из-за нарушения закона о защите данных

США пытаются отобрать у китайской Huawei проект строительства интернет-сети в Папуа - Новой Гвинее

Великобритания создает специальную структуру для противодействия кибератакам России

Huawei по продажам смартфонов обошел Apple

Австралия отстранила Huawei и ZTE от развития 5G-сетей

ПОСЛЕДНЕЕ

VEON утвердил Комарова президентом "Киевстара"

Rozetka планирует в 2018г увеличить объемы продаж на 40-45%

Гройсман: В Украине наблюдается "цифровая дискриминация"

Житель Днепропетровской области по заданию РФ разжигал в соцсетях панику в связи с военным положением в Украине

Руководитель ICTV Богуцкий стал президентом медиагруппы StarLightMedia

Украина занимает второе место по темпам роста e-commerce в Европе

lifecell повысит стоимость более половины тарифов на 25-75 грн

Министры финансов стран ЕС не договорились об увеличении налогов для ИТ-гигантов

Свыше 40 "фейковых" интернет-страниц нагнетали панику среди жителей Черниговщины в связи с введением военного положения

Для проверки легальности новогодней елки создано мобильное приложение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА