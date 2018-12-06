Huawei теряет часть британского бизнеса, BT проводит замену ее оборудования в своих сетях

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co., находящийся под серьезным давлением со стороны властей США, теряет часть бизнеса в Великобритании, пишет газета The Wall Street Journal.

BT Group Plc, крупнейший по числу клиентов оператор связи Великобритании, сообщил о замене оборудования Huawei, обеспечивающего передачу вызовов и интернет-трафика, в сетях компании.

В BT отмечают, что замена оборудования Huawei производится в рамках модернизации сети, начатой два года назад, когда компания приобрела беспроводную сеть связи, использовавшую технологии 10-летней давности.

BT заявила, что продолжит покупать некоторое оборудование Huawei, в том числе, для вышек сотовой связи.

"Huawei остается важным поставщиком оборудования", - отмечают в BT.

Решение BT является ударом для Huawei не только с финансовой точки зрения. Великобритания стала первым зарубежным партнером Huawei более 15 лет назад, до этого китайская компания фокусировалась на рынке КНР.

BT является одним из крупнейших заказчиков Huawei за пределами Китая. Компания отказалась раскрывать информацию об объемах закупок продукции Huawei.

Согласно данным IHS Markit Ltd., в 2017 году Huawei была крупнейшим в мире производителем оборудования для сетей мобильной связи, интернета и другой телекоммуникационной инфраструктуры с долей рынка в 22%.

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране.

Как сообщалось, в прошлом месяце власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.