Rozetka планирует в 2018г увеличить объемы продаж на 40-45%

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) планирует по итогам 2018 года нарастить объемы продаж на 40-45% по сравнению с 2017 годом, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин.

"У нас будет, наверное, 40-45% роста в этом году, но этому помогает и открытие магазинов. Мы не делим наши магазины на "онлайн" и "оффлайн" - мы делим их на разные рынки. То есть, для нас это все - объем одной компании, и я уверен в том, что в продажах оффлайн-магазинов есть значительная заслуга онлайн-сегмента", - заявил он.

В.Чечеткин также уточнил, что весь рынок e-commerce в 2018 году, по предварительным данным, может вырасти более чем на 30%.

По данным BRDO, объем рынка e-commerce в Украине в 2017 году превысил $50 млрд, или 3,2% общего объема розничных продаж.

Как сообщалось, скорость продаж крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua в "черную пятницу" составила в среднем $1,2 млн в час.

В апреле 2018 года В.Чечеткин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о том, что Rozetka планирует развивать в городах-миллионниках собственную розничную сеть. По состоянию на начало декабря момент у компании открыто шесть розничных точек: три в Одессе и три в Киеве.

В конце ноября маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

ООО "Розетка.УА" в 2017 году увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,91 млн грн.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.