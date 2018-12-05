Телеком

18:13 05.12.2018

Гройсман: В Украине наблюдается "цифровая дискриминация"

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Гройсман: В Украине наблюдается "цифровая дискриминация"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в Украине существует значительный дисбаланс в доступе к Интернету в больших городах и небольших громадах.

"Вот сказали об Интернете и о доступе к Интернету. Это такой опосредованный показатель, но я думаю, что он очень объективный. У нас есть сегодня в стране "цифровая дискриминация". Так как в больших городах мы имеем 3G-4G, а в небольших громадах мы не имеем доступа к элементарному Интернету", - сообщил он на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду вечером.

Премьер подчеркнул, что такая ситуация не дает равного доступа к получению "новых знаний, новых сервисов и новых возможностей". В связи с чем он отметил, что данный вопрос требует решения, как на государственном, так и на местном уровне.

Теги: #гройсман #интернет
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