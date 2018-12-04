Свыше 40 "фейковых" интернет-страниц нагнетали панику среди жителей Черниговщины в связи с введением военного положения

В Черниговской области уже разоблачили более 40 "фейковых" Интернет-страниц, через которые в связи с введением военного положения распространялись панические настроения среди населения.

Как сообщается на интернет-странице командования "Север", соответствующая информация была озвучена на заседании Совета обороны области.

"В социальных сетях обнаружено более 40 фейковых страниц, содержание которых носило провокационный характер и было направлено на распространение панических настроений среди жителей Черниговщины", - говорится в сообщении.

В целом же, говорится в информации, ситуация на границе с Россией в пределах Черниговской области является контролируемой.