НКРСИ аннулировала лицензию "Эс-Лайн" на перспективные частоты и изучит спрос на освобождающийся спектр

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), аннулировала лицензию ООО "Эс-Лайн" на мультисервисный радиодоступ на территории 26 регионов Украины в диапазоне радиочастот 2300-2345 МГц, пригодном для внедрения новых радиотехнологий.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

"НКРСИ на основании закона "О радиочастотном ресурсе Украины" приняла решение об аннулировании ООО "ЕС-Лайн" соответствующей лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины", - отмечается в сообщении комиссии.

НКРСИ установила факт прекращения использования ООО "ЕС-Лайн" радиочастотного ресурса (РЧР) на срок более года, а также то, что компания не в полном объеме использует РЧР, определенный в лицензии, что является основанием для аннулирования лицензии. Помимо этого, за компанией также замечен ряд других нарушений.

"Лицензиат не получил ни одного разрешения на эксплуатацию РЭС по выданной лицензии, что свидетельствует о бездействии оператора, нарушения им соответствующих лицензионных условий, а также о наличии его собственной вины в том, что определенный в лицензии радиочастотный ресурс используется не в полном объеме и пользование им полностью прекращено с января 2017 года", - подчеркнули в НКРСИ.

Ранее компания неоднократно получала отказы на продление лицензии, полученной в 2006 году, а в 2016 году НКРСИ также не дала свое согласие "Эс-Лайн" на досрочное внедрение 4G (3GPP LTE) на территории Украины. Предыдущий отказ комиссии продлять лицензию в "Эс-Лайн" оспорили в судебном порядке, в то же время в НКРСИ считают, что год полной бездеятельности компании – достаточное основание для лишения лицензии.

"В случае принятия решения об аннулировании, это решение подлежит исполнению через три месяца после вступления в силу. После вступления в силу и в процессе выполнения будет изучаться спрос на эти частоты"- сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе комиссии.

Ближайшими "соседями" "Эс-Лайн" в диапазоне 2300-2400 МГц (стандарт Wi-Max) являются ООО "Интеллектуальные коммуникации" (ТМ Giraffe), ООО "Телерадиокомпания Вид" и ООО "ММДС-Украина".

По данным НКРСИ, учитывая ранее выданные лицензии в перспективных диапазонах радиочастот (700-900 МГц, 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц) пользователями соответствующего РЧР сегодня являются 10 операторов.

С целью изучения ситуации относительно соответствующего РЧР НКРСИ в течение апреля - сентября 2018 года провела радиочастотный мониторинг, по результатам которого были выявлены вероятные признаки нарушения отдельными лицензиатами требований закона "О радиочастотном ресурсе Украины" и лицензионных условий пользования РЧР. По его итогам пяти операторам телекоммуникаций были направлены дополнительные обращения для предоставления объяснений по установленным фактам, еще по двум лицензиатам проводится дополнительный радиочастотный мониторинг, а еще для одного - принято решение о проведении внеплановой проверки.

Ситуация с использованием радиочастотного ресурса не в полном объеме отдельными операторами, по мнению НКРСИ, связана, в первую очередь с неоправданной разницей в рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом.

"Так, для оказания одной услуги - доступа к интернету с исключительными правами на пользование РЧР - одни операторы платят ставки от 3 тыс. грн до 23 тыс. грн за 1 МГц в одном регионе, а другие - всего 45,83 грн за 1 МГц в одном регионе", - подчеркивают в комиссии.

ООО "Эс-Лайн" владеет лицензией на РЧР, определенный под передачу данных по технологии Wi-Max.

Ранее компания принадлежала ООО "Голден Телеком", которое впоследствии стало частью украинской бизнес-единицы Vimpelcom ltd, позже оператором владела Seam Communications. Inc (Британские Виргинские о-ва). В настоящее время, по данным Госреестра физ- и юрлиц-предпринимателей им владеет кипрская "Эстерна Лимитед". Уставный фонд компании составляет 7,4 тыс. грн.