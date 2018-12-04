Мировые поставки смартфонов выросли на 1,4% в III квартале - Gartner

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в III квартале 2018 года выросли на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составили 389 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner.

Китайский производитель смартфонов Huawei увеличил продажи на 43% и вышел на второе место в мире по этому показателю, обойдя Apple. Продажи компании в июле-сентябре составили 52,2 млн единиц против 45,7 млн у Apple.

Xiaomi вышла на четвертое место, обогнав конкурирующую OPPO и увеличив долю рынка с 7% до 8,5%; ее продажи составили 33,2 млн устройств.

"Ведущие китайские производители смартфонов нарастили свои продажи на рынках развивающихся стран в третьем квартале 2018 года благодаря низким ценам, улучшениям камер и дисплеям с высоким разрешением", - говорит директор отдела исследований в Gartner Аншул Гупта.

Между тем безоговорочный лидер рынка, южнокорейская Samsung, сократила продажи на 14%, до 73,36 млн смартфонов, падение стало рекордным за всю историю составления отчетов Gartner. Ее доля рынка упала с 22,3% до 18,9%.

Мировые продажи смартфонов (тыс. штук):