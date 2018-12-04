Телеком

15:06 04.12.2018

Мировые поставки смартфонов выросли на 1,4% в III квартале - Gartner

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Мировые поставки смартфонов выросли на 1,4% в III квартале - Gartner

 Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в III квартале 2018 года выросли на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составили 389 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner.

Китайский производитель смартфонов Huawei увеличил продажи на 43% и вышел на второе место в мире по этому показателю, обойдя Apple. Продажи компании в июле-сентябре составили 52,2 млн единиц против 45,7 млн у Apple.

Xiaomi вышла на четвертое место, обогнав конкурирующую OPPO и увеличив долю рынка с 7% до 8,5%; ее продажи составили 33,2 млн устройств.

"Ведущие китайские производители смартфонов нарастили свои продажи на рынках развивающихся стран в третьем квартале 2018 года благодаря низким ценам, улучшениям камер и дисплеям с высоким разрешением", - говорит директор отдела исследований в Gartner Аншул Гупта.

Между тем безоговорочный лидер рынка, южнокорейская Samsung, сократила продажи на 14%, до 73,36 млн смартфонов, падение стало рекордным за всю историю составления отчетов Gartner. Ее доля рынка упала с 22,3% до 18,9%.

Мировые продажи смартфонов (тыс. штук):

Компания III кв. 2018г III кв. 2017г доля рынка в III кв. 2018г доля в III кв.2017г
Samsung 73 360,1 85 605,3 18,9 22,3
Huawei 52 218,4 36 501,8 13,4 9,5
Apple 45 746,6 45 441,9 11,8 11,8
Xiaomi 33 219,7 26 853,2 8,5 7,0
Oppo 30 563,4 29 449,2 7,9 7,7
другие 153 960,0 159 742,0 39,6 41,6
Всего 389 068,2 383 593,4 100 100

Теги: #смартфоны #продажи
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