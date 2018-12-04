Мировые поставки смартфонов выросли на 1,4% в III квартале - Gartner
Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в III квартале 2018 года выросли на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составили 389 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner.
Китайский производитель смартфонов Huawei увеличил продажи на 43% и вышел на второе место в мире по этому показателю, обойдя Apple. Продажи компании в июле-сентябре составили 52,2 млн единиц против 45,7 млн у Apple.
Xiaomi вышла на четвертое место, обогнав конкурирующую OPPO и увеличив долю рынка с 7% до 8,5%; ее продажи составили 33,2 млн устройств.
"Ведущие китайские производители смартфонов нарастили свои продажи на рынках развивающихся стран в третьем квартале 2018 года благодаря низким ценам, улучшениям камер и дисплеям с высоким разрешением", - говорит директор отдела исследований в Gartner Аншул Гупта.
Между тем безоговорочный лидер рынка, южнокорейская Samsung, сократила продажи на 14%, до 73,36 млн смартфонов, падение стало рекордным за всю историю составления отчетов Gartner. Ее доля рынка упала с 22,3% до 18,9%.
Мировые продажи смартфонов (тыс. штук):
|Компания
|III кв. 2018г
|III кв. 2017г
|доля рынка в III кв. 2018г
|доля в III кв.2017г
|Samsung
|73 360,1
|85 605,3
|18,9
|22,3
|Huawei
|52 218,4
|36 501,8
|13,4
|9,5
|Apple
|45 746,6
|45 441,9
|11,8
|11,8
|Xiaomi
|33 219,7
|26 853,2
|8,5
|7,0
|Oppo
|30 563,4
|29 449,2
|7,9
|7,7
|другие
|153 960,0
|159 742,0
|39,6
|41,6
|Всего
|389 068,2
|383 593,4
|100
|100