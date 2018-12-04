Госспецсвязи запустила Центр управления телекомсетями

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) объявила о начале работы Национального центра оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями Украины (НЦУ).

"НЦУ обеспечивает взаимодействие между специальными потребителями и операторами связи Украины для максимального и оперативного удовлетворения потребностей системы управления государством телекоммуникационным ресурсом", - сообщается на сайте Госспецсвязи.

В Госспецсвязи подчеркнули, что оперативное создание НЦУ стало возможным благодаря эффективному взаимодействию администрации Госспецсвязи, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, и Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС", а также активному приобщению к его работе семи основных операторов телекоммуникаций: ПАО "Укртелеком", ЧАО "Vodafone Украина", ЧАО "Датагруп", АО "Киевстар", ООО "Интертелеком", ООО "Евротранстелеком" и ООО "Лайфселл".

Как сообщалось, крупнейший оператор фиксированной связи компания "Укртелеком", а также "большая тройка" мобильных операторов готовы к работе в условиях военного положения, перебоев со связью нет.