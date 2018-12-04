Телеком

13:16 04.12.2018

Госспецсвязи запустила Центр управления телекомсетями

1 мин читать
Госспецсвязи запустила Центр управления телекомсетями

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) объявила о начале работы Национального центра оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями Украины (НЦУ).

"НЦУ обеспечивает взаимодействие между специальными потребителями и операторами связи Украины для максимального и оперативного удовлетворения потребностей системы управления государством телекоммуникационным ресурсом", - сообщается на сайте Госспецсвязи.

В Госспецсвязи подчеркнули, что оперативное создание НЦУ стало возможным благодаря эффективному взаимодействию администрации Госспецсвязи, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, и Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС", а также активному приобщению к его работе семи основных операторов телекоммуникаций: ПАО "Укртелеком", ЧАО "Vodafone Украина", ЧАО "Датагруп", АО "Киевстар", ООО "Интертелеком", ООО "Евротранстелеком" и ООО "Лайфселл".

Как сообщалось, крупнейший оператор фиксированной связи компания "Укртелеком", а также "большая тройка" мобильных операторов готовы к работе в условиях военного положения, перебоев со связью нет.

Теги: #нцу #госспецсвязи
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госспецсвязи призывает госучреждения и объекты критической инфраструктуры усилить IТ-безопасность

В Госслужбе спецсвязи Украины готовы противостоять кибератакам в преддверии выборов-2019

Госспецсвязи предлагает запретить государственным абонентам подключаться к не имеющим сертификата КСЗИ операторам

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-премьер Кириленко предостерегает телеканалы от трансляции концертов с артистами из "черного списка"

Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

Tencent Music вернулась к планам IPO, планирует привлечь до $1,23 млрд

"Мультиплекс-холдинг" назначил нового гендиректора

Nexstar хочет приобрести Tribune Media за $4,1 млрд

В Украину запрещен ввоз еще 8 книг

Alipay пользуются 900 млн человек в мире, Tencent расширяет WeChat Pay в Японии

Германия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon

"Армия FM" начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире в начале 2019

Германия отказалась от проведения компьютерной выставки CeBIT

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА