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18:08 03.12.2018

Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

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Количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть

Количество оправлений "Новой Поштой" из зарубежных интернет-магазинов после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на 27%, сообщили в компании.

"Наибольший эффект от распродажи в Украине компания фиксировала в понедельник, 26 ноября, когда в отделениях и онлайн оформлялись экспресс-накладные от интернет-магазинов. Рост составил более 27% по сравнению с обычными днями ноября. Если говорить о сервисе доставки из зарубежных онлайн-магазинов NP Shopping… то количество отправлений выросло вдвое по сравнению с предыдущими пятью днями", – отмечается в сообщении компании.

В "Новой Поште" также отмечают, что количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов с начала года увеличилось на 18% по сравнению с 2017 годом.

"Интерес потребителей к услуге доставки из зарубежных магазинов постоянно растет. Наибольшее количество заказов, около 90%, пользователи традиционно делают в США", – указывается в сообщении.

Самыми популярными зарубежными магазинами среди украинских покупателей оказались eBay, Amazon, 6pm и Carter's,

Как сообщалось, директор "Новой Пошты" Александр Бульба прогнозировал рост объема доставок по итогам 2018 года на 16,6% по отношению к показателю прошлого года.

В январе-октябре 2018 года компания доставила 136 млн отправлений, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. В группу компаний входят украинские и зарубежные компании, в том числе: "Нова Пошта", "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл". Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3,600 тыс. автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.

Теги: #нова_пошта
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