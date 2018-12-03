Tencent Music вернулась к планам IPO, планирует привлечь до $1,23 млрд

Компания Tencent Music Entertainment Group (TME), владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, вновь вернулась к планам по размещению своих акций в США.

Как следует из документов компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Tencent Music планирует разместить на бирже NYSE 82 млн депозитарных расписок по цене от $13 до $15 за штуку. Таким образом, компания может выручить до $1,23 млрд.

Ранее ожидалось, что IPO компании может состояться в октябре, однако ее руководство приняло решение отложить размещение на фоне обвала мировых фондовых рынков.

Объем размещения будет меньше, чем называвшаяся ранее цифра в $2 млрд (хотя компания не подтверждала эти данные). Несмотря на это, IPO будет одним из крупнейших для китайской компании в США в текущем году. По данным Refinitiv, с начала года компании из КНР провели на американских биржах размещения на общую сумму $7,8 млрд, что является рекордным показателем с 2014 года.

Вместе с тем, в отличие от многих китайских компаний, которые вышли на IPO в этом году, Tencent Music уже приносит прибыль. В январе-сентябре прибыль подскочила на 224% в годовом выражении и составила около $394 млн.

Согласно данным китайской Soochow, на Tencent Music приходится 78% китайского рынка музыкальных стриминговых сервисов. В первом полугодии 2018 года компания увеличила выручку на 92%, до $1,3 млрд, и повысила прибыль в расчете на акцию на 273%, до 8 центов на бумагу.

Окончательно цена бумаг будет определена 4 декабря, торги начнутся 12 декабря.