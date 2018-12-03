Телеком

10:59 03.12.2018

В Украину запрещен ввоз еще 8 книг

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В Украину запрещен ввоз еще 8 книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из Российской Федераций еще 8 книги из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Центрпроект-Украина", ООО "Етниктрейд", ООО "Якуба Трейд" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора восьми книг, в которых присутствуют признаки пропаганды", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

В частности в сообщении указано, что в современной детской сказке Натальи Евдокимовой "Кимка и компания" положительные российские дети пытаются помочь уродливым существам – "укропам" и "укропчастым", которые "трусливые и подвиги совершать не умеют".

Также, учитывая выводы экспертного совета, Госкомтелерадио не предоставил разрешений на ввоз издание "45 татуировок личности. Правила моей жизни" Максима Батирева, отдельная глава которой посвящена русскому патриотизму и воспитанию русских патриотов, а также детской книге писателя советской эпохи Леонида Пантелеева "О Белочке и Тамарочке", написанной в 1940 году, а потому пропитанной духом и символами коммунистической идеологии.

Кроме того, признаки пропаганды государства-агрессора присутствуют и в издании "Дедушкины советы пчеловода" Евгения Гребенникова.

"Не представлено разрешений на ввоз трех книг по психологии, в предисловиях к которым всячески пропагандируются мифы о "сверхдержаве" Россию. К примеру, в духе имперских идеологических доктрин в предисловии к книге "Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук" утверждается, что только Россия и русские спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны, и ни словом не упоминается вклад других государств и народов в победу. Имперские идеи государства-агрессора присутствуют и в предисловиях к книгам "Танцевальная терапия и Глубинная психология: движущее воображение", "Словарь кляйнианского психоанализа", - отмечают в ведомстве.

Среди прочего, предоставлен отказ на ввоз книги американского астронавта Скотта Келли "Стойкость: мой час в космосе", аннотацию которой издательство "Альпина нон-фикшн" посвятило восхвалению России и российской космонавтики, заявляя, что она "шокирует и вызывает уважение американцев".

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 92 издания.

Теги: #книги #госкомтелерадио #пропаганда_рф
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