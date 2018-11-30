Alipay пользуются 900 млн человек в мире, Tencent расширяет WeChat Pay в Японии

Систему мобильных платежей Alipay используют 900 млн человек по всему миру, свидетельствуют данные ее оператора Ant Financial.

На конец сентября число активных пользователей Alipay в Китае превышало 700 млн человек. Более 40 млн небольших магазинов и продавцов в КНР поддерживают оплату через QR-код Alipay, сообщает агентство "Синьхуа".

Ant Financial входит в Alibaba Group.

Между тем другой китайский интернет-гигант Tencent заявил о намерении сделать услуги своей мобильной платежной системы WeChat Pay более доступными для китайских туристов в Японии путем сотрудничества с популярным приложением для обмена сообщениями Line.

Это позволит японским компаниям, работающим с терминалами платежного сервиса Line, беспрепятственно осуществлять транзакции через WeChat Pay без обмена валютами, пишет China Daily. Для использования китайской платежной системы малым и средним предпринимателям не нужно будет закупать дополнительные устройства для сканирования QR-кода, поэтому они смогут обойтись без больших затрат.

Сервис WeChat Pay начал работать в Японии два года назад. В настоящее время им можно воспользоваться, главным образом, в магазинах, аэропортах, аптеках и парках развлечений.