Телеком

12:47 30.11.2018

Alipay пользуются 900 млн человек в мире, Tencent расширяет WeChat Pay в Японии

1 мин читать
Alipay пользуются 900 млн человек в мире, Tencent расширяет WeChat Pay в Японии

Систему мобильных платежей Alipay используют 900 млн человек по всему миру, свидетельствуют данные ее оператора Ant Financial.

На конец сентября число активных пользователей Alipay в Китае превышало 700 млн человек. Более 40 млн небольших магазинов и продавцов в КНР поддерживают оплату через QR-код Alipay, сообщает агентство "Синьхуа".

Ant Financial входит в Alibaba Group.

Между тем другой китайский интернет-гигант Tencent заявил о намерении сделать услуги своей мобильной платежной системы WeChat Pay более доступными для китайских туристов в Японии путем сотрудничества с популярным приложением для обмена сообщениями Line.

Это позволит японским компаниям, работающим с терминалами платежного сервиса Line, беспрепятственно осуществлять транзакции через WeChat Pay без обмена валютами, пишет China Daily. Для использования китайской платежной системы малым и средним предпринимателям не нужно будет закупать дополнительные устройства для сканирования QR-кода, поэтому они смогут обойтись без больших затрат.

Сервис WeChat Pay начал работать в Японии два года назад. В настоящее время им можно воспользоваться, главным образом, в магазинах, аэропортах, аптеках и парках развлечений.

Теги: #электронные_платежи
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon

"Армия FM" начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире в начале 2019

Германия отказалась от проведения компьютерной выставки CeBIT

"Киевстар" назначил главой набсовета главного операционного директора VEON вместо финдиректора

Издательский дом Conde Nast сменит CEO и реорганизует операции

Киберпонедельник в 2018г стал днем рекордных продаж в истории Amazon

Информационный комитет Рады усилит антирейдерские мероприятия на время военного положения

Uber оштрафовали в Великобритании и Нидерландах более чем на $1 млн

Папуа-Новая Гвинея продолжит сотрудничество с Huawei, несмотря на подозрения в кибершпионаже

Основатель Alibaba вступил в Компартию Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА