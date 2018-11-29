Германия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon

Антимонопольные регуляторы Германии начали расследование деятельности Amazon.com Inc., которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.

"Такая двойная роль компании может вредить другим продавцам на ее площадке, - говорится в сообщении регулятора. - После получения массы жалоб мы проверим условия ведения бизнеса по отношению к продавцам".

Аналогичное расследование деятельности Amazon уже ведет Европейская комиссия. Если ЕК признает Amazon виновной в нарушении действующего в ЕС антимонопольного законодательства, компания может быть оштрафована на величину до 10% от ее совокупного оборота.

Германия является крупнейшим рынком Amazon за пределами США.

Акции Amazon дешевеют на 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 44%, до $773,3 млрд.