"Армия FM" начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире в начале 2019

Национальный сонет по вопросам телевидения и радиовещания определил победителем конкурса на FM-вещание в формате военно-патриотической тематики в Киеве, Виннице и Житомире Центральную телерадиостудию Министерства обороны Украины ("Армия FM - военное радио").

Такое решение Нацсовет принял на заседании в четверг.

"Это уникальное событие для независимой Украины - впервые военная государственная радиостанция начнет вещать в Киеве и двух областных центрах", - отметил член Нацсовета Сергей Костинский.

Программы радиостанции будут транслироваться на частотах 94,6 МГц Киевской области, 99,3 МГц в Винницкой и 104,5 МГц в Житомирской круглосуточно.

Согласно выданным лицензиям, не менее 50% в общем объеме вещания должны составлять передачи на военно-патриотическую тематику. Среди требований к радиостанции – освещение деятельности Военных сил Украины, операции Объединенных сил, деятельности ветеранов АТО, а также освещение происшествий, происходящих на временно неподконтрольных Украине территориях.

Начать вещание на новых частотах "Армия FM" намечено в начале 2019 года.

По словам заместителя начальника отдела телерадиопрограмм центральной телерадиостудии Минобороны Сергея Жуковского, радиостанция намерена в будущем выйти на общенациональный уровень.

"Мы четко осознаем, что хотим и готовы развиваться", подчеркнул он.

По словам С.Жуковского, сегодня, благодаря выданным разрешениям на временное вещание, радиостанция качественно покрывает своим сигналом всю линию разграничения, а в долгосрочной перспективе планируется охватить вещанием все приграничные территории.

Радиокомпания "Армия FM" обладает лицензиями на пять частот на FM-радиовещания в Константиновке и Покровске Донецкой области, Кременной, Старобельске и Счастье Луганской области; а также лицензией на цифровое радиовещание в Киеве в формате DAB + и 12 разрешениями на временное вещание в Бахмуте, Волновахе, Горняке, Краматорске (Славянске), Мариуполе и Светлодарске Донецкой области; Бахмутовке и Попасной Луганской области, а также в Геническе, Скадовске, Чаплинке и Чонгаре Херсонской области.