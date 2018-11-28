"Киевстар" назначил главой набсовета главного операционного директора VEON вместо финдиректора

Наблюдательный совет "Киевстар" 26 ноября принял решение о назначении сроком на три года на должность председателя набсовета компании главного операционного директора VEON Ltd. (Нидерланды) Йонсена Кьелль Мортена вместо назначенного в июне текущего года финдиректора VEON Тронда Эдегорда Вестли, говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Йонсен Кьелль Мортен с июля 2007 года по июнь 2015 года занимал должность члена совета директоров VimpelCom Ltd.; с мая 2012 года по октябрь 2015 года – должность исполнительного вице-президента, председателя компании Telenor в Европе; с августа 2016 и по настоящее время занимает должность главного операционного директора VEON.

Новый глава набсовета является представителем акционера эмитента - VEON Holdings B.V.

Ранее акционеры "Киевстара" на внеочередном собрании 16 ноября переизбрали четырех членов набсовета и назначили одного.

В частности членами набсовета были сроком на три года повторно назначены Йогеш Санджив Малик (главный директор по технологиям VEON), Жаклин Тереза Симмондс (главный руководитель по управлению персоналом VEON), Киркгез Мурат (главный финансовый директор региона Евразия VEON) и Вестли Тронд Эдегорд (главный финансовый директор VEON).

Членом набсовета также был назначен Йонсен Кьель Мортен.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,6 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 7,6 млн активных.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).