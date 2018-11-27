Издательский дом Conde Nast сменит CEO и реорганизует операции

Издательский дом Conde Nast, публикующий журнал Vogue, проведет реструктуризацию, в рамках которой его американские операции будут объединены с зарубежными.

При этом главный исполнительный директор Conde Nast US Роберт Зауэрберг и CEO международного бизнеса компании Джонатан Ньюхаус покинут свои посты, пишет газета Financial Times.

"Мы начали поиск стороннего кандидата на пост CEO с глобальным опытом работы", - говорится в сообщении Conde Nast.

Дж.Ньюхаус станет председателем совета директоров компании. Он надеется, что в течение переходного периода Conde Nast "продолжит работать в обычном режиме".

В компании отмечают неблагоприятную ситуацию на рынке печатных изданий, продажи которых продолжают снижаться. Ранее в этом году Conde Nast выставила на продажу три своих журнала - Brides, Golf Digest и W, а уже в ноябре заявила о намерении отказаться от печатной версии журнала Glamour.

По данным источников FT, потери американской группы в этом году составили порядка $120 млн.