Телеком

12:43 27.11.2018

Информационный комитет Рады усилит антирейдерские мероприятия на время военного положения

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Информационный комитет Рады усилит антирейдерские мероприятия на время военного положения

Парламентский комитет по вопросам информатизации и связи усилит работу с рынком, направленную на предотвращение рейдерства и захвата частной собственности, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава комитета Александр Данченко.

"Комитет будет очень серьезно отслеживать происходящее на всех уровнях. Мы договорились с отраслью, что если на рынке будет происходить что-либо экстраординарное - кто-то захочет, прикрываясь военным положением, осуществить попытку рейдерства, или начнутся незаконные действия, направленные на нарушение прав частной собственности и т.д. – игроки рынка будут обращаться в комитет, а мы будем реагировать на всё очень быстро. Потому что роль парламента – контролирующая, даже в условиях войны", - заявил он.

По словам А.Данченко, информационный комитет Рады будет усиленно работать, с целью не допустить любых неподобающих действий под прикрытием военного положения, которые могут причинить вред оператором и провайдерам телекоммуникаций.

"Сейчас для отрасли телекоммуникаций все прозрачно: нужно открыть законы о военном положении и о телекоммуникациях - там прописаны все риски и обязательства, которые могут применяться к игрокам рынка телекоммуникаций. Я лично не вижу никаких "зрад", - отметил он, комментируя введение в части областей Украины военного положения.

В то же время он подчеркнул, что в случае начала серьезных военных действий вся страна окажется в очень тяжелом положении.

В свою очередь председатель Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский отметил, что для простых абонентов мобильной и фиксированной связи после введения военного положения в части потребления услуг ничего существенно не изменится.

"Никаких проблем для телеком-рынка не предвидится, потому что вся суть военного положения - это метод реакции государства на военную агрессию. Не ожидается никаких сиюминутных изменений в работе рынка", - подчеркнул глава НКРСИ.

В то же время А.Животовский отметил, что в случае эскалации военной агрессии государство будет реагировать согласно имеющемуся законодательству.

Как сообщалось, указ президента Украины о введении военного положения сроком на 30 дней, который в понедельник приняла Верховная Рада, сейчас прорабатывается в юридическом управлении и в среду, 28 ноября будет официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Верховная Рада 26 ноября утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток. Однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток. В то же время президент Петр Порошенко в своем телеобращении заявил, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года.

Теги: #рада #данченко
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