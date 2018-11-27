Uber оштрафовали в Великобритании и Нидерландах более чем на $1 млн

Сервис Uber оштрафован в Великобритании и Нидерландах в общей сложности на $1,17 млн из-за кибератаки 2016 года, в результате которой персональные данные миллионов клиентов и десятков тысяч водителей могли оказаться в руках хакеров.

Как сообщает Sky News, штраф в Великобритании составил 385 тыс. фунтов стерлингов ($491 тыс.), в Нидерландах - 600 тыс. евро ($679 тыс.).

По данным британского Управления уполномоченного по вопросам информации (ICO), злоумышленники, получившие доступ к системам Uber, могли выгрузить данные около 2,7 млн клиентов и 82 тыс. водителей сервиса в Великобритании.

Нидерландские власти говорят об утечке данных 174 тыс. подданных королевства.

По всему миру утечка коснулась имен, адресов и телефонов 50 млн клиентов и 7 млн водителей Uber. Руководство Uber выплатило хакерам $100 тыс. за уничтожение данных и замалчивало этот инцидент больше года.